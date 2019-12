Tesco: Świąteczne zwyczaje Polaków - gotowe dania i wigilia bez karpia

- W okresie świątecznym, co nie powinno dziwić, Polacy stawiają głównie na tradycję. Zdecydowana większość, bo 89% z nas nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez spotkania rodzinnego. Jednak można zauważyć, że ten trend ulega zmianie i… nie wiadomo jak będziemy spędzać święta za kilka lat. Już dziś co dziesiąty Polak nie ma nic przeciwko świątecznym wyjazdom w góry czy w ciepłe, egzotyczne miejsca, a taki wybór najczęściej podejmują młodzi ludzie - podaje Tesco.

Nowe zwyczaje widoczne są także w przypadku wyboru potraw. Karp pojawi się już tylko na 59% świątecznych stołów. Z jednej strony, aż 68% osób w wieku powyżej 50 lat uważa karpia za niezbędną potrawę na wigilijnym stole. Jednak młodsi Polacy coraz częściej rezygnują się z popularnej tej ryby – aż 48% młodych osób bierze pod uwagę, że wigilia może odbyć się bez karpia. Zgodni jesteśmy w jednym - aż 77% Polaków nie może obejść się bez świątecznych ciast i słodkości – zatem pierniczki, sernik i makowiec mogą czuć się pewnie na naszych wigilijnych stołach.

Świąteczne przygotowania

Choć 30% z nas deklaruje, że wszystkie potrawy wigilijne zostaną przygotowane samodzielne, to już na 70% stołów w Polsce pojawią się gotowe dania ze sklepów. Większość zakłada, że tylko niektóre potrawy zostaną zakupione, a 19% korzysta z tej oferty w przypadku nagłych sytuacji takich, jak brak czasu lub nieudane próby samodzielnego przyrządzenia posiłku.

Dane Tesco z poprzedniego roku wskazują, że gotowe dania są hitem świątecznych zakupów. Aż 95% całorocznej sprzedaży uszek w sklepach Tesco jest realizowana w grudniu. Z kolei w ostatnim, przedświątecznym tygodniu konsumenci kupują ponad 100 ton gotowych pierogów. Dużą popularnością cieszą się także świąteczne dania gotowe przygotowywane przez Bistro Tesco. W ostatnich dwóch latach ich sprzedaż wzrosła aż trzykrotnie. Do najchętniej kupowanych należą najbardziej czasochłonne dania takie jak bigos po myśliwsku, tagliatelle z łososiem czy też zupa borowikowa.

Większość z nas wybiera się na świąteczne zakupy spożywcze około tydzień przed świętami. Co ciekawe, im stajemy się starsi, tym częściej planujemy z większym wyprzedzeniem i kupujemy wybrane produkty tak wcześnie, jak to możliwe. Tylko co dziesiąty Polak robi zakupy w dniu wigilii i najczęściej są to osoby młode, w wieku 24-34 lat.

