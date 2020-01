Tesco wspiera prawidłową edukację żywieniową dzieci

Konkurs „Ratuję, nie marnuję” to uhonorowanie corocznych obchodów Światowego Dnia Żywności, które przypadają na 16 października. W ramach programu, Kluby Niemarnowania mogły zgłosić się do konkursu i zorganizować w dniach od 16 października do 15 listopada obchody Światowego Dnia Żywności. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu relacji z tego dnia.

– Poziom przesłanych prac konkursowych był bardzo wysoki. Spośród ponad 40 zgłoszeń, wybraliśmy trzy najciekawsze relacje, czyli Świetlicowe Pasibrzuszki z Małkocina, Klasowy Klub Żywności z Błoni oraz Niemarnowalni.pl z Bielska-Białej. Bardzo nas cieszy, że w tak wielu szkołach w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Żywności, a nauczyciele wraz z uczniami kreatywnie podchodzą do tego tematu. To ważne, aby już od najmłodszych lat pozytywnie kształtować nawyki żywieniowe dzieci – mówi Katarzyna Bąk, Community Manager Tesco w Polsce.

Program „Od uprawy do potrawy” skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych oraz placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całej Polsce, które zakładając Klub Niemarnowania, czyli grupę od 3 do 30 uczniów, promują idee niemarnowania żywności i tłumaczenie, z czym związany jest problem wyrzucania jedzenia. Dodatkowo program gwarantuje zarejestrowanym poprzez stronę internetową nauczycielom nieodpłatne materiały edukacyjne, na bazie których mogą poprowadzić swoje zajęcia.

Seria kreatywnych 19 scenariuszy lekcji pozwala przeprowadzić ciekawe zajęcia o niemarnowaniu żywności. Dodatkowo dzieci uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, np. tworząc bank wymiany kanapek w szkole, czy też szyjąc woreczki na warzywa i owoce. Dla Klubowiczów została również stworzona planszowa gra edukacyjna „Zakupowe mistrzostwa”, która ułatwia zakorzenienie dobrych nawyków zakupowych wśród najmłodszych.