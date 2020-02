TOP 10 najlepiej ocenianych sieci handlowych. Gdzie Polacy lubią robić zakupy i dlaczego?

Po rocznej przerwie sieć Rossmann wraca na pozycję lidera rankingu sieci handlowych najlepiej ocenianych przez Polaków. Najpopularniejsza sieć drogerii w Polsce cieszy się największym zaufaniem Polaków. Ponadto Rossman jest najlepszą siecią handlową w Polsce pod względem wyglądu i estetyki sklepów oraz obsługi klienta. Klienci cenią również Rossmann za wysoką jakość produktów oraz wygodę robienia zakupów.

W TOP 10 najlepiej ocenianych sieci handlowych w Polsce znajduje się również sieć drogerii Hebe, która odnotowuje zdecydowany wzrost awansując o 10 pozycji w rankingu – z pozycji 17 w 2018 roku na pozycję 7 w 2019. Hebe zyskuje serca klientów szczególnie w kategoriach zaufanie do marki oraz dopasowanie do potrzeb klientów. Jest to jednocześnie sieć handlowa, która odnotowała największy wzrost w stosunku do ubiegłego roku na tle konkurencji (w segmencie health and beauty). Czy Hebe utrzyma dobrą passę i będzie w stanie zagrozić pozycji Rossmanna w przyszłej edycji rankingu?

Najwięksi wygrani i najwięksi przegrani

Sieć dyskontów Biedronka spada o 9 pozycji i po raz pierwszy w historii rankingu OC&C Retail Proposition Index znajduje się poza TOP 10 ulubionych sieci handlowych Polaków (18 pozycja w rankingu). W tym samym czasie Lidl rośnie o 2 pozycje i zajmuje 4 pozycję w zestawieniu wszystkich ocenianych sieci handlowych! Biedronka odnotowuje duży spadek w kategorii „zaufanie konsumentów”, czyli w jednej z kategorii, na której wyrosła i z wykorzystaniem której podbiła serca i kieszenie Polaków! Wydaje się, że Biedronka poprzez eksperymenty z bardziej wyszukaną ofertą produktową, muzyką w sklepach, czy własną kawiarnią traci zaufanie swoich klientów, którzy postrzegają ją jako dyskont. Polacy mają poczucie, że Biedronka może lada moment przestać być gwarancją niskich cen zwyczajnie „odfruwając” z zasięgu portfeli klientów, dzięki którym wyrosła na czołowego retailera w Polsce? Czy w czasach, gdzie zewsząd słyszy się o zbliżającym się kryzysie Polacy zaczynają się bać, że festiwal konsumpcji kończy się, a w Biedronce zabraknie tych niskich cen, na które zawsze można było liczyć?