TSUE: Podatek handlowy na Węgrzech zgodny z prawem

Wyrok unijnego Trybunału dotyczy skargi dwóch firm: Vodafone i Tesco-Global, na które Węgry nałożyły podatek specjalny od dochodów. Przedsiębiorstwa chciały, żeby TSUE orzekł, czy tego typu opodatkowanie firm telekomunikacyjnych i hipermarketów jest zgodne z prawem UE, a zwłaszcza z unijnymi przepisami o przedsiębiorczości i VAT oraz czy nie dyskryminuje ono firm ze względu na ich siedzibę za granicą. Zwłaszcza, że zarówno niderlandzki Vodafone, jak i brytyjskie Tesco musiały zapłacić podatek progresywny, znacznie wyższy niż odprowadzany przez przedsiębiorstwa lokalne.

Z wydanego we wtorek orzeczenia TSUE wynika, że podatki specjalne odprowadzane na Węgrzech od obrotów firm telekomunikacyjnych i przedsiębiorstw handlowych są zgodne z zasadą swobody przedsiębiorczości oraz dyrektywą VAT. Zdaniem Trybunału fakt, że podatki specjalne, obciążające obrót w sposób progresywny, płacą głównie przedsiębiorstwa należące do podmiotów pochodzących spoza Węgier jest zrozumiały, bo to właśnie te przedsiębiorstwa osiągają najwyższe obroty na rynku węgierskim, zwłaszcza w porównaniu do lokalnych firm.

Trybunał podkreślił, że skoro wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze telekomunikacyjnym i sprzedażowym na Węgrzech są objęte takimi samymi podatkami, a odpowiednie stawki podatkowe obowiązujące dla poszczególnych przedziałów obrotu stosują się do wszystkich przedsiębiorstw, to trudno mówić o dyskryminacji wobec zagranicznych firm. Zdaniem TSUE za dyskryminację nie można uznać także także progresywnego charakteru opodatkowania, bo zgodnie z przepisami taki podatek mieli zapłacić podatnicy z górnej półki podatkowej. Fakt, że w większości byli to przedsiębiorcy spoza Węgier, odzwierciedla jedynie sytuację na węgierskim rynku zdominowanym przez firmy zagraniczne i nie stanowi dyskryminacji.

TSUE przypomniał także, że państwa członkowskie mają swobodę w ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni, i mogą stosować opodatkowanie progresywne oparte na wysokości obrotu.