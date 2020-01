Twórca Amazona nadal najbogatszym człowiekiem świata

Końcówka roku była szczególnie emocjonująca dla podium - po spadku, jaki zanotowały akcje Amazona, z pierwszego miejsca spadł także Jeff Bezos. Koszulkę lidera otrzymał wówczas Bill Gates. Niedługo się nią jednak cieszył, gdyż już w grudniu twórca imperium sprzedażowego ponownie wrócił na podium.

Pierwsze miejsce w rankingu Bloomberga zajmuje więc Jeff Bezos. Jest on głównym udziałowcem Amazona, właścicielem firmy przemysłu kosmicznego Blue Origin i gazety "The Washington Post". Obecnie może się pochwalić majątkiem wycenianym na około 115 mld dolarów. To o 10 mld dolarów mniej niż w zeszłym roku. Na ten wynik miał zapewne wpływ rozwód, w ramach którego przekazał żonie 4 proc. akcji Amazona, czyli około 38 mld dolarów, z czego połowę przeznaczyła na działalność charytatywną w fundacji Warrena Buffeta i Billa Gatesa.