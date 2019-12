Unibep zbuduje galerię handlową w Charkowie na Ukrainie

Nowoczesne centrum handlowe w Charkowie będzie miało powierzchnię ok. 52 tys. m2. Całkowita wartość kontraktu wynosi ok. 44,8 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 191,0 mln zł netto.

Jednym z warunków udzielenia kredytu dla nabywcy jest zapewnienie, iż minimum 40% produktów i usług dostarczanych i realizowanych w ramach kontraktu eksportowego będzie pochodzić bezpośrednio z Polski. Wraz z postępem prac budowlanych środki z kredytu będą wypłacane przez BGK bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera. Za spłatę kredytu odpowiedzialny będzie ukraiński kredytobiorca Nikolsky LCC. Wśród najemców centrum handlowego znajdą się prawdopodobnie również polskie marki, przyczyniając się do wzrostu ich rozpoznawalności na rynku ukraińskim.

- Jesteśmy zadowoleni, że będziemy realizować galerię handlową w Charkowie na Ukrainie – mówi Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep S.A. – Inwestor chce, byśmy zrealizowali obiekt „pod klucz”, co jest wyrazem zaufania do naszych umiejętności. Chcę podkreślić, że mamy w tym doświadczenie – w takim systemie zbudowaliśmy czterogwiazdkowy hotel „Victoria” w Mińsku w Republice Białoruś. Dzięki zaangażowaniu w projekt Banku Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE wspólnymi siłami przygotowaliśmy dobrą ofertę dla ukraińskiego inwestora. Dla Unibep S.A. jest to inwestycja bezpieczna pod względem finansowym. Dzięki temu dziś możemy skupić się głównie na tym, by w terminie i w dobrej jakości ją zrealizować.

Warto dodać, że obiekt w Charkowie to druga galeria handlowa, którą Unibep SA będzie realizował na Ukrainie. Wcześniej polska spółka podpisała umowę na realizację dużego centrum handlowego w Kijowie – tam inwestycja jest już prowadzona. W ten projekt również zaangażowany jest BGK.

- Polscy eksporterzy w BGK szukają przede wszystkim wsparcia w finansowaniu sprzedaży eksportowej na rynkach tzw. podwyższonego ryzyka. Poprzez realizację tego typu transakcji dajemy szansę przedsiębiorcom na rozwój i wzmacniamy ich pozycję oraz naszego kraju za granicą. Widzimy ogromny potencjał w zwiększeniu eksportu na rynku ukraińskim i udzielone firmie Unibep SA finansowanie to kolejny projekt, w który się angażujemy. Poprzednią transakcję zrealizowaliśmy w listopadzie 2018 roku, udzielając 41 mln euro kredytu na wykonanie kompleksu handlowo-rekreacyjnego w Kijowie. Dzięki naszemu wsparciu zabezpieczamy stronę finansową kontraktu, monitorujemy realizację inwestycji i wypłacamy środki bezpośrednio na rachunek eksportera, a polski przedsiębiorca nie ponosi ryzyka braku wypłacalności swojego kontrahenta. Tego typu finansowanie zwiększają konkurencyjność polskiego eksportu. – mówi Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Biura Transakacji Zagranicznych w BGK.