UOKiK: Frisco naruszało zbiorowe interesy konsumentów

Naruszenia polegały na wprowadzaniu konsumentów w błąd w zakresie:

- sposobu odstąpienia od umowy zawartej na odległość poprzez wskazanie, że ww. odstąpienie od umowy możliwe jest poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres spółki;

- uprawnienia do zwrotu kosztów przesyłki towaru (od sprzedawcy do konsumenta) w razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość, poprzez wskazanie jedynie, iż klient otrzyma zwrot należności uiszczonej za zwrócone towary;

- terminu zwrotu uiszczonej należności, w razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość, poprzez informowanie jedynie, że zwrot nastąpi po otrzymaniu przez sprzedawcę oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy oraz otrzymaniu zwróconych produktów;

- stosowaniu na stronie sklepu internetowego frisco.pl postanowienia „W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem”;

- naruszaniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji w zakresie potwierdzania konsumentom na piśmie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia o obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad.

Konsumenci, którzy zawarli umowy z Frisco od 24 marca 2017r. do 21 października 2019 r. muszą o niej zostać poinformowani e-mailem. Frisco musi opublikować decyzję prezesa UOKiK na stronie sieci oraz zapłacić 54 zł postępowania przed Urzędem.

