USA i Chiny zobowiązały się do zwalczania handlu podrobionymi towarami

W podpisanym w środę częściowym porozumieniu handlowym władze USA i ChRL zobowiązały się, że będą "zwalczać sprzedaż fałszywych towarów i treści pirackich", tj. sprzecznych z prawami własności intelektualnej, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform takich jak amerykański Amazon i chiński Alibaba. W sytuacji, w której tego rodzaju serwisy nie będą skutecznie przeciwdziałać naruszeniom prawa, interweniować mają organy państwowe - poinformowała amerykańska telewizja CNBC.

W przypadku wielokrotnego naruszania zakazu sprzedaży podróbek i nielegalnych kopii np. filmów, Chiny zobowiązały się do wycofywania licencji na działalność handlową udzielanych platformom internetowym. Z kolei Stany Zjednoczone zapowiedziały, że przeanalizują możliwość wprowadzenia dodatkowych środków w celu walki z nieuczciwymi praktykami. Jak wskazało CNBC, plany te są zgodne z ubiegłoroczną groźbą prezydenta USA Donalda Trumpa, że jeśli platformy internetowe nie będą w stanie same poradzić sobie z problemem, "zrobi to rząd".

Nowa umowa handlowa pomiędzy USA i Chinami zawiera także zabezpieczenia przed kradzieżą i przymusowym transferem technologii. Obie strony zgodziły się wprowadzić przepisy zakazujące państwom namawiania lub wspierania firm krajowych w zakupie zagranicznych technologii w określonych sektorach i branżach uznanych za potencjalnie "kontrowersyjne" (np. w przypadku bezpieczeństwa narodowego).

Chiny i USA zgodziły się również, że ich obywatele będą mogli działać swobodnie w ramach jurysdykcji drugiego państwa bez nacisków władz, by dzielić się technologią. Zgodnie z umową wszelkie transfery technologii lub licencji pomiędzy obywatelami obu państw będą musiały być dobrowolne.

Jak wskazało CNBC, zapisy te mogą mieć znaczne konsekwencje dla branży technologicznej i funkcjonowania takich spółek, jak chiński koncern Huawei Technologies. Strona amerykańska od ponad roku zarzuca temu producentowi elektroniki i sprzętu telekomunikacyjnego m.in. kradzież technologii oraz gotowość do prowadzenia działań wywiadowczych na rzecz Pekinu. Największym ryzykiem ma być przy tym obciążona wdrażana obecnie w różnych krajach technologia szybkiej łączności nowej generacji (5G). Huawei konsekwentnie zaprzecza podobnym oskarżeniom.