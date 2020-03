Utrzymanie pełnych półek wyzwaniem dla sklepów

"Handel stanął przed wyzwaniem: Polacy robią zapasy w obawie przed wirusem i półki sklepowe pustoszeją. No i - tak jak w innych branżach - wielu pracowników wzięło wolne, by zapewnić opiekę dziecku" - zauważa gazeta.

Według "DGP", związki zawodowe działające przy innych sieciach mówią o groźbach pod adresem pracowników. "Straszy się ich, że nie dostaną dodatków do wynagrodzenia, jeśli wezmą wolne" - napisano.

W artykule czytamy, że "mimo problemów z zatowarowaniem i obsadą, sieci handlowe nie zamierzają zamykać placówek, a handlowcy mają pomysł, jak usprawnić proces dystrybucji towarów do sklepów, które działają".

"Zasugerowaliśmy w resorcie rozwoju, by na czas walki z koronawirusem wróciła możliwość zatowarowania placówek w niedzielę" - mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Dziennik zwrócił uwagę, że obecnie sklepy biorą towar w poniedziałek z samego rana, tuż przed otwarciem. "To za mało czasu, by wypełnić pustki, jakie powstały w marketach po wzmożonych zakupach. No i nie ma kto go rozkładać. Resort rozwoju nie wyklucza poluzowania przepisów o zakazie handlu, ale taka decyzja wymaga zgody ze strony Ministerstwa Pracy" - czytamy w "DGP".