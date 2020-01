W Castoramie wystartowała Akcja Segregacja

Celem „Akcji Segregacji” jest edukacja i zapewnienie dostępu do produktów umożliwiających poprawne segregowanie odpadów. Castorama chcąc ułatwić organizację selekcji śmieci przygotowała poradnik z informacjami o zasadach zbiórki odpadów dostępny pod adresem https://www.castorama.pl/segregacja-odpadow oraz zakładkę z produktami, które przeznaczone są do segregacji śmieci https://www.castorama.pl/segregacja-smieci. Oferta obejmuje między innymi kosze, pojemniki, torby oraz worki na śmieci.

Chcemy zachęcać naszych klientów do odpowiedzialnej postawy, czyli wyrzucania śmieci do odpowiednich pojemników. Dzięki temu odpad kwalifikuje się jako surowiec, który stanowi bazę w kolejnych procesach. Pozwala to na zaoszczędzenie energii, wody a przede wszystkim zasobów naturalnych!– mówi Paweł Świętochowski, Kierownik ds. Relacji Biznesowych i Projektów Społecznych w Castorama Polska.

Zgodnie z unijnymi wymogami, w 2020 roku 50% wytwarzanych odpadów komunalnych powinno być kierowanych do recyklingu. Obecnie ten wskaźnik wynosi 36%, ale z roku na rok rośnie. Segregacja odpadów jest istotna, nie tylko ze względu na wyznaczone nam normy czy obowiązujące prawo. To przede wszystkim nasz obowiązek. Wzrastający konsumpcjonizm skutkuje coraz większymi ilościami odpadów lądującymi na naszych wysypiskach. Chroniąc środowisko naturalne musimy zatroszczyć się o dokładne sortowanie śmieci, tak aby późniejsze odzyskiwanie surowców było możliwe. To jedyny sposób, aby zapobiec przepełnianiu się składowisk przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia surowców naturalnych.

Prawidłowe postępowanie przyczynia się do polepszenia stanu środowiska, w którym żyjemy. W ciągu roku człowiek produkuje ok. 350 kg śmieci. W Polsce wskaźnik ten wynosi średnio 300 kg na osobę. Zdecydowana większość produktów, których używa się w życiu codziennym wykonana jest z kilku, podstawowych materiałów: plastiku, szkła, aluminium, papieru lub innych metali. Wszystkie te tworzywa można ponownie wykorzystać. Odpady zebrane do odpowiedniego pojemnika, stają się surowcem, który można jeszcze wykorzystać.

Program „Akcja Segregacja” jest zgodny z realizowaną przez firmę strategię zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne.