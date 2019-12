W grudniu Polacy wydają o ok. 20 proc. więcej pieniędzy na zakupy spożywcze

Jak wynika z danych GfK, świąteczne zakupy Polaków są coraz bardziej przemyślane. Idąc do sklepu, większość badanych już wie, jakie produkty danej kategorii wybierze. Pod wpływem impulsu częściej kupujemy słodycze czy kosmetyki do pielęgnacji. Te drugie zwykle nabywamy po to, aby obdarować nimi najbliższych. W przypadku kilku kategorii podczas zakupów świątecznych, takich jak świeże ryby, wędliny czy słodycze, przywiązujemy także większą niż zwykle wagę do jakości.

Według przeprowadzonych badań 2/3 gospodarstw domowych realizuje świąteczne zakupy w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed świętami. Zmienia się jednak ich częstotliwość. Z roku na rok Polacy wydają więcej podczas pojedynczych zakupów, a jednocześnie rzadziej odwiedzają sklepy.

Koszyk pełen promocji

Mimo że Polacy wydają przed świętami więcej niż zwykle, starają się jednak podczas zakupów zaoszczędzić jak najwięcej. W tym celu powszechnie korzystają z promocji. Produkty kupione w ramach promocji stanowiły w grudniu jedną piątą wartości koszyka. Za najbardziej atrakcyjne badani uważali obniżki cenowe, drugi produkt za połowę ceny oraz pakiet 2+1 gratis. Najwięcej promocyjnych zakupów dokonywali w hipermarketach i dyskontach. Poza promocjami starali się także zaoszczędzić w tym okresie pieniądze na inne sposoby.

– Czas świąteczny wiąże się z większymi wydatkami, a dla wielu polskich gospodarstw domowych stanowi istotne obciążenie dla budżetu. Dlatego zdecydowana większość, czyli 75 proc. polskich konsumentów, wprowadza również inne formy oszczędności w okresie okołoświątecznym. Rezygnujemy np. z dużych wydatków na ozdoby świąteczne, a część planowanych zakupów przekładamy w czasie. Co czwarte gospodarstwo domowe wspiera się także bonami świątecznymi lub kartami przedpłaconymi, które najczęściej wykorzystuje jeszcze przed Świętami i przeznacza je na zakupy spożywcze lub prezenty dla bliskich – mówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

„Nie ma jak u mamy”

Z raportu GfK jednoznacznie wynika, że Święta Bożego Narodzenia w Polsce niezmienne są czasem, który spędza się w gronie najbliższych. Aż 96 proc. badanych spędziło ostatnie Święta z rodziną lub odwiedzając znajomych. Jedynie 2 proc. postanowiło wybrać się w tym okresie na wczasy czy wycieczkę, ale aż 29% marzy o tym, aby w ten sposób spędzić Święta w przyszłości.