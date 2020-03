W kujawsko-pomorskim żołnierze WOT będą rozwozili żywność seniorom

Starbucks, Costa Coffee i Green Caffe Nero nieczynne do odwołania

"W poniedziałek rusza nasza pomoc dla seniorów. Ma to być przykład dla innych samorządów i jednocześnie prośba o podobne działania - tym bardziej, że wiele samorządów w naszym regionie otrzymało wsparcie i prowadziło Dzienne Domy Pobytu dla seniorów. Wiadomo, że są one obecnie zamknięte do odwołania" - podkreśliła Krzemińska.

Marszałek województwa Piotr Całbecki rekomenduje z uwagi na epidemię koronawirusa zmianę profilu działalności z zapraszania seniorów do DDP na odnowienie relacji z osobami starszymi w ich domach.

Krzemińska poinformowała, że w poniedziałek żywność otrzyma 30 seniorów z gminy Zławieś Wielka i 30 z Górska w powiecie brodnickim.

"Żywność będą dostarczać nasi urzędnicy, którzy są jednocześnie żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej" - dodała.

Jak dotąd w woj. kujawsko-pomorskim nie stwierdzono ani jednego zakażenia nowym koronawirusem.