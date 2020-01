W najbliższą niedzielę sklepy zamknięte

View this post on Instagram

Van Pur oficjalnym dostawcą Piwa Górnośląskie do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka W styczniu tego roku Van Pur nawiązał współpracę ze spółką PTWP Event Center, na bazie której browar ma wyłączność w dostawie piwa do MCK i Spodka. Wspólny projekt z Van Pur pokazuje otwartość Grupy PTWP na współpracę z producentami z branży spożywczej w zakresie dostaw do MCK i Spodka. @van_pur @spodekkatowice @mckkatowice #vanpur #piwogórnośląskie #mck #mckatowice #spodek #katowice #kato #piwo #browar #browarzabrze #wspolpraca #ptwp #event #branzaspozywcza #horeca #portalspożywczy #horecatrends #artykul