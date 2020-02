W Żabkach można wpłacać gotówkę na konto

Żabka, Mastercard oraz First Data, należąca do Fiserv, wprowadzają usługę "Wpłacaj na kartę". Od teraz w każdym sklepie sieci Żabka w Polsce konsumenci mogą wpłacać gotówkę na konto bankowe w terminalach Polcard (First Data) przy użyciu wybranych kart debetowych i kredytowych Mastercard.