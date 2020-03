W związku z koronawirusem Tesco ogranicza podróże służbowe swoich pracowników

Elżbieta Gołąb, CE People Director w Tesco Polska zapewnia pracowników, że sieć uważnie monitoruje bieżącą sytuację związaną z koronawirusem, aby zrozumieć ewentualne ryzyko dla pracowników, klientów i operacji oraz aby zapewnić, że sieć jest przygotowana i gotowa na podjęcie stosownych działań, jeśli to będzie konieczne.

- Bezpieczeństwo naszych współpracowników i klientów jest naszym priorytetem, dlatego korzystamy z porad i wytycznych odpowiedzialnych instytucji, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym koleżankom i kolegom - informuje Elżbieta Gołąb.

Tesco Polska przekazało pracownikom poniższe informacje:

• Obecnie obowiązuje ograniczenie podróży służbowych. Nikt z nas nie może podróżować do Chin, Hongkongu, Tajlandii, Japonii, Republiki Korei, Singapuru, Makau, Malezji, Tajwanu, Włoch lub Iranu do odwołania.

• Zachęcamy do minimalizowania podróży służbowych tam, gdzie to możliwe, wykorzystując w pełni telekonferencje oraz Teams jako alternatywę spotkań.

• Poza podróżami wytyczne odpowiednich instytucji rządowych wskazują na wagę przestrzegania zasad higieny.

4 marca minister zdrowia poinformował o pierwszym przypadku w Polsce zarażenia koronawirusem. Pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.

Od 31 grudnia 2019 r. do 4 marca 2020 r. na całym świecie odnotowano 93 076 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 3202 zgony (3,4 proc.). Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni oraz zmęczenie.

