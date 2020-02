Walentynki 2020: Polacy wydadzą z okazji święta ok. 120 zł na podarunki

Walentynki w martwym dla branży okresie to prawdziwy dar. Większość Polaków do nowego święta już się przekonała i deklaruje wydanie z tej okazji na prezenty ok. 120 zł. Królują kwiaty i słodycze - informuje "Rzeczpospolita".