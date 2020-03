Z okazji Dnia Kobiet o potencjale marek dla kobiet

- Produkty otwarcie lub pośrednio adresowane odpowiednio do kobiet lub mężczyzn nie są niczym nowym w kategorii żywności i napojów. Bezpośrednie oświadczenia produktowe stosowane są jednak stosunkowo rzadko. Patrząc na dane z Globalnej Bazy Nowych Produktów firmy Mintel (Global New Products Database/GNPD), w ciągu pięciu lat do grudnia 2019, udział nowości spożywczych pozycjonowanych na opakowaniu jako ‘dla kobiet’ (w tym produkty dla dziewczynek) w skali globalnej kształtował się na poziomie niższym niż 1 proc. - mówi Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst w firmie Mintel.

- Najwięcej takich produktów pojawiło się w kategorii płatków śniadaniowych do jedzenia na zimno, batonów przekąskowych oraz słodkich ciastek. Powszechniejsze są alternatywne zabiegi marketingowe, takie jak na przykład dedykowane projekty opakowań, gra kolorami, język komunikacji oraz/lub nawiązania do zdrowej diety, aktywności fizycznej czy odchudzania. Jednym z przykładów produktów adresowanych do kobiet z rynku polskiego są płatki OneDayMore – Musli Kobiece, promowane jako: ‘musli idealnie wymyślone dla kobiet’ – dodaje.

Pełną analizę na temat marek dla kobiet pt. "Marki dla kobiet - ukryty potencjał" można przeczytać w Strefie Premium.

Honorata Jarocka podkreśla, że analizując rynek w skali globalnej i spoglądając na zmieniające się potrzeby i priorytety konsumentów, zauważa się jednak wzrost zainteresowania ideą neutralności w odniesieniu do "marketingu płci" - szczególnie, gdy mówimy o docieraniu do młodszych konsumentów.

- Idea ta nie niesie ze sobą ryzyka izolowania pewnej grupy odbiorców, a tym samym umożliwia dotarcie z danym konceptem produktowym do szerszego grona. Wartą uwagi strategią może stać się zatem kładzenie większego nacisku na konkretne benefity produktowe i funkcjonalności. Na przykład, produkty ułatwiające kontrolę wagi czy oferujące wzmocnione uczucie sytości mogą być tak samo atrakcyjne dla kobiet, jak i mężczyzn. Według danych Mintel, 56% kobiet w Polsce chciałoby, aby ich codzienna dieta wspomagała ich starania, aby osiągnąć wymarzoną wagę lub utrzymać zdrową wagę. Wśród mężczyzn odsetek odpowiedzi twierdzących również był wysoki, osiągając 43 proc. - mówi analityk firmy Mintel.

