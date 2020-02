Żabka Café wprowadza mleko bez laktozy

- Chcemy, by każdy kto odwiedza sklepy sieci Żabka mógł znaleźć w nich to, czego potrzebuje. Zauważamy, że coraz więcej osób z różnych powodów, wyklucza ze swojej diety produkty zawierające laktozę. By mimo wszystko mogli się cieszyć smakiem ulubionej białej kawy, wprowadziliśmy porcjowane mleka bez laktozy. Każdy może dolać je do swojego kubka, a sprzedawca naliczy cenę czarnej kawy. Jednocześnie jednorazowe kapsułki pozwalają zachować czystość i higienę, dzięki czemu klienci mają pewność, że ich mleko jest zawsze świeże – podkreśla Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie Żabka Polska.

Mleko bez laktozy dostarczane jest do sieci Żabka przez Mleczarnię Łowicz. Przewagą jednorazowych kapsułek, nad najczęściej stosowanym na rynku rozwiązaniem dużych kartoników z mlekiem do wielokrotnego użytku, jest gwarancja świeżości oraz brak zagrożenia przedostaniem się do niego przypadkowych zanieczyszczeń.

Konsumenci odwiedzający Żabkę, mogą wybierać spośród szerokiej oferty świeżo parzonych na miejscu kaw, w tym espresso, latte czy cappuccino, a także czekolady i herbat, serwowanych w biodegradowalnych kubkach w pełni powstałych z surowców roślinnych.