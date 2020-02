Żabka otworzyła sklep na dworcu PKP w Poznaniu

– Staramy się być blisko naszych klientów i otwierać sklepy wszędzie tam, gdzie tego oczekują. Dworzec PKP Poznań Główny obsługuje rocznie ok. 20 milionów pasażerów, którzy często w biegu, nie mając czasu na stanie w kolejce, potrzebują szybko kupić coś do zjedzenia czy picia. Nowy format sklepów Żabka pozwala nam otworzyć w takim miejscu kolejny punkt, o małym metrażu, ale ze skrojoną niemal ofertą do potrzeb klientów, by wygodnie i szybko zawsze kiedy potrzebują mogli kupić gorącą kawę na wynos czy smacznego hot doga – mówi Waldemar Lisiewicz, Dyrektor Ekspansji w firmie Żabka Polska.

Dzięki możliwości dostosowania sklepów do niemal każdej lokalizacji, lokal usytuowany na Dworcu Poznań Główny, jest obecnie najmniejszą placówką sieci Żabka w Polsce. Dotychczas był nią otwarty w grudniu 2019 r. sklep w poznańskim biurowcu Bałtyk.

Oferta nowo otwartej placówki na Dworcu dedykowana jest przede wszystkim podróżnym, oczekującym i spieszącym się na pociąg lub przesiadkę na inny środek transportu. W asortymencie znajdą się produkty spożywcze w małych opakowaniach, zimne napoje oraz strefa Żabka Café z przekąskami na ciepło i zimno oraz szeroki wybór świeżo parzonych na miejscu kaw, w tym espresso, latte czy cappuccino, serwowanych w biodegradowalnych kubkach.

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem sieci sklepów typu convenience liczącej 6000 placówek prowadzonych przez ponad 4300 franczyzobiorców pod marką Żabka.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.