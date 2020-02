Żabka: Poseł Lewicy chce wyjaśnień w sprawie zadłużeń ajentów sieci

Konieczny na konferencji prasowej w Sejmie zapowiedział swoją interwencję w tej sprawie. Jak ocenił, nie ma wątpliwości, że "mamy do czynienia z ogromnym problemem społecznym, na który państwo w żaden sposób nie odpowiada". Według niego problemy ajentów sieci Żabka są "systemowe".

"To są setki, tysiące osób, które pomimo ciężkiej pracy, po kilkanaście godzin dziennie, kończą współpracę z siecią z ogromnymi długami, czy to wobec firmy (sieci Żabka), czy też urzędów skarbowych" - zaznaczył Konieczny. Jego zdaniem długi te wynikają "z niezwykle skomplikowanej umowy" pomiędzy siecią a ajentami; jak zaznaczył podstawa tych zobowiązań pozostaje dla nich "niejasna". W tym przypadku zachodzi też "nierówność stron" i relacja, która "owocuje setkami i tysiącami ludzkich tragedii" - dodał.

Dlatego, zdaniem Koniecznego, trzeba policzyć, jak wiele jest postępowań i spraw sądowych w tego typu sprawach. Zapowiedział, że zwróci się o to do resortu sprawiedliwości. Poseł chce też wiedzieć, jak wiele jest postepowań egzekucyjnych wobec ajentów sieci Żabka i jak wysokie są ich niespłacone zobowiązania podatkowe - o takie dane wystąpi do resortu finansów.

"Przyznam, że apele z prośbą o pomoc i wyjaśnienia do instytucji państwowych zostały bez odpowiedzi" - zaznaczył poseł. Dodał, że taka sytuacja ma miejsce pomimo, że PiS, jako partia rządząca, zapowiadało, że skończy z takimi nieprawidłowościami.

Konieczny zwrócił też uwagę na kontekst tej sprawy. Jak zauważył, sieć Żabka współpracuje z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu założoną przez redemptorystę o. Tadeusza Rydzyka. Zasugerował też, że dzięki temu sklepy tej sieci mogą nadal prowadzić handel w niedziele pomimo ustawowego zakazu. "Mamy sytuację, w której mamy bliską współpracę z o. Rydzykiem, który jest dla obecnej władzy osobą szalenie istotną, i towarzyszy tej współpracy to, że te rozwiązania wyłączające Żabkę z handlu w niedzielę wciąż obowiązują" - powiedział. Dodał też, że przedstawione przez niego fakty wskazujące, że sieć Żabka współpracuje z redemptorystą a ajenci tej sieci "nie mogą doprosić się sprawiedliwości", mogą być "powiązane".