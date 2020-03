Żabka potwierdza ciągłość dostaw i wprowadza pracę zdalną dla części pracowników

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, Żabka Polska wprowadziła do tej pory szereg działań wobec klientów, pracowników i partnerów.

Sieć wdraża kolejne kroki - około 90 proc. pracowników firmy od 13 marca będzie korzystać z zapewnionego przez Żabkę systemu do pracy zdalnej (home office). Jest to możliwe dzięki stworzonej platformy komunikacji dla pracowników pracujących poza biurem. Ponadto Żabka wprowadziła regularne spotkania zespołu koordynacyjnego w trybie codziennym i zamówiła dodatkowe środki dezynfekujące oraz rękawiczki, które nieodpłatnie przekazuje swoim franczyzobiorcom.

Sieć otrzymała również zapewnienie od swoich dostawców o przestrzeganiu przez nich najwyższych standardów higienicznych na każdym etapie wytwarzania oraz dystrybucji asortymentu dostarczanego do sieci Żabka Polska opierając się na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz WHO, a także wzmożonej kontroli ich pracowników przed przystąpieniem do pracy.

- Obserwujemy przebieg wydarzeń i analizujemy różne scenariusze. Nasze działania w pełni dostosowujemy do zapisów specustawy oraz wytycznych odpowiednich organów dotyczących sieci handlowych. Specjalny zespół koordynacyjny spotyka się codziennie i aktualizuje wiedzę na temat sytuacji - informuje sieć.

- Możemy potwierdzić, że jako sieć mamy zapewniony ciąg logistyczny. Ponadto, opracowaliśmy różne scenariusze w ramach obowiązującego w sieci Planu Ciągłości Działania, co pozwala sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje. Zamierzamy koncentrować się na kluczowych grupach asortymentowych, które są obecnie kupowane przez klientów. Zapasy asortymentowe w naszych centrach logistycznych odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu. Na bieżąco realizujemy także zwiększone dostawy do franczyzobiorców - dodaje Żabka Polska.