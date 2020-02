Żabka w 2,5 miesiąca otworzyła 100 sklepów

W grudniu sieć współpracowała z ponad 4,2 tys. franczyzobiorcami. Obecnie jest ich blisko 4500. Dziennie w sklepach Żabka przeprowadzanych jest 2,1 mln transakcji, a 12 mln Polaków ma do Żabki bliżej niż 300 metrów.

Od marca 2020 roku sieć zamierza podwyższyć gwarantowany przychód netto z 15 do 16 tys. miesięcznie niezależnie od obrotu oraz wydłużyć okres jego pobierania z 6 do 12 miesięcy. Jak zapewniają przedstawiciele sieci jest to poduszka finansowa, która przydaje się jedynie 5 proc. franczyzobiorców. 95 proc. z nich osiąga wyższe przychody już po 3. pierwszych miesiącach współpracy. Alfred Kubczak, dyrektor ds. korporacyjnych Żabka Polska powiedział, że poprawa warunków współpracy nie jest związana z doniesieniami medialnymi, że franczyzobiorcy Żabki po zakończeniu współpracy borykają się z zadłużeniem wobec urzędów skarbowych i ZUS, a wcześniej zaplanowaną reakcją na zmianę otoczenia ekonomicznego, rosnących wymagań rynkowych kandydatów na franczyzobiorców i rosnące wyniki sklepów.

W sieci jest blisko 3 tys. franczyzobiorców, którzy są związani z Żabka ponad 3 lata - pochwaliła się sieć na konferencji prasowej.

Czytaj więcej: dlahandlu.pl