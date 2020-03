Żabka wprowadza elektroniczny obieg dokumentów w procesie dostaw

– Chcemy stworzyć szybki, jeszcze bardziej nowoczesny i optymalny ekologiczne łańcuch dostaw dla obsługi naszych sklepów, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i w poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Wprowadzenie e-podpisu to niewątpliwie ważny krok w kierunku całkowitej redukcji dokumentacji papierowej i budowania jeszcze nowocześniejszej logistyki naszej sieci – podkreśla Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych firmy Żabka Polska.

Sieć convenience, jaką jest Żabka, stoi na co dzień przed szeregiem wyzwań logistycznych, związanych m.in. z dużą liczbą małych sklepów, z których wiele charakteryzuje się niewielkim zapleczem, lokalizacją placówek w centrach miast czy ograniczeniami tonażowymi małych aut dostawczych. Wynika z nich z kolei potrzeba częstych, ale i jak najkrótszych dostaw do franczyzobiorców tak, aby jednocześnie nie zakłócały funkcjonowania sklepów.

Logistyka Żabka Polska to obecnie 5 centrów logistycznych i 21 terminali przeładunkowych, 600 kierowców, którzy rocznie przemierzają około 30 mln km. Wdrożenie e-podpisu przyczyni się znacząco do uproszczenia i skrócenia procesów logistycznych związanych z dostawami - do ponad 6000 placówek sieci - w które zaangażowanych jest wiele stron, w tym franczyzobiorcy, pracownicy administracji magazynów i terminali centrów logistycznych oraz kierowcy samochodów dostawczych.

Przyniesie ono również minimalizację ewentualnych błędów w trakcie dostaw oraz przełoży się na ograniczenie procesu archiwizacji dokumentów. Wpłynie ono także na stopniowe zmniejszanie do niezbędnego minimum ilości obiegu dokumentów drukowanych w procesach logistyki dostaw do placówek. Digitalizacja dokumentów i przyjęcie towaru za pomocą skanera, z punktu widzenia franczyzobiorców jest znaczącym krokiem z uwagi na to, że proces odbioru towaru będzie następował jeszcze szybciej i sprawniej.

W projekt pracy nad wdrożeniem e-podpisu zaangażowanych było wielu pracowników Żabki, przede wszystkim z logistyki, działu prawnego i IT, jak również franczyzobiorcy, którzy wypracowali najlepszą technologię dla sieci.