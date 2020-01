Żabka z nową siedzibą w poznańskim biurowcu Nowy Rynek

- Jesteśmy dumni, że nasza firma może rozwijać się w Poznaniu, w którym ponad 20 lat temu pojawiły się pierwsze sklepy Żabka. Nowe, przyjazne dla pracowników przestrzenie zapewnią jeszcze lepszy komfort pracy, pozwolą na kreatywne myślenie i tworzenie, co jest dla nas szczególnie ważne w obszarze nowych technologii jak i rozwoju asortymentu. Budynek znajduje się w ścisłym centrum, dzięki czemu nasi pracownicy będą mieć blisko do pracy i będą mogli dojeżdżać także transportem miejskim – podkreśla Tomasz Suchański, Prezes Zarządu firmy Żabka Polska.

Budynek jest dostosowany do potrzeb Żabki, która w Poznaniu rozwija nowe technologie i zatrudnia ekspertów m.in. z dziedziny BIG DATA, sztucznej inteligencji, Artificial Intelligence czy Machine Learning.

Symbolem przemian technologicznych Żabki jest m.in. aplikacja mobilna żappka, której logo również pojawiło się na budynku nowej siedziby. Żabka w ten sposób promuje aplikację wśród klientów, ale również sygnalizuje, że rozwój technologiczny jest dla niej strategicznym kierunkiem i będzie rozwijała ten obszar w swoich strukturach.

Pracownicy mają do dyspozycji kantynę, taras z widokiem na centrum Poznania, oraz wiele przestrzeni do pracy. W nowej siedzibie zlokalizowane jest centrum merchandisingowe, w którym na bieżąco testowane są wszystkie innowacje, wprowadzane przez Żabkę. Pracownicy mogą również korzystać z kuchni degustacyjnej, w której odbywają się m.in. testy sensoryczne czy tworzone są nowe produkty wprowadzane do sieci.

W ramach rozwiązań ułatwiających poruszanie się po budynku, pracownicy Żabki mogą korzystać ze specjalnej aplikacji o nazwie żabway, dzięki której mogą znaleźć swoich współpracowników, mogą zgłosić problem lub zarezerwować salkę na spotkanie.

Żabka Polska jest właścicielem sieci sklepów typu convenience liczącej 6000 placówek prowadzonych przez ponad 4200 franczyzobiorców pod marką Żabka. W nowym formacie, wzbogaconym o usługi dodatkowe, funkcjonuje ponad 5400 sklepów. Spółka wspólnie z franczyzobiorcami zapewnia ponad 20 tys. miejsc pracy.