Żabka zaprosiła studentów do tworzenia nowego asortymentu

Trzyosobowe zespoły w trakcie trwania projektu, w ramach warsztatów organizowanych przez sieć Żabka oraz Spółkę Celową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rozwijały swoje pomysły i pozyskiwały praktyczną wiedzę towaroznawczą i marketingową. Autorzy najlepszych koncepcji na alternatywę dla hot-doga, poza nagrodami przewidzianymi w konkursie, otrzymają także pieniężne wynagrodzenie za prawa autorskie do swoich projektów.

- Młodzi, kreatywni i innowacyjni Polacy mają mnóstwo ciekawych pomysłów, które chcemy pomóc im wprowadzić w życie. Z drugiej strony sami chcemy przekazać im dodatkową wiedzę i dać szansę nabyć kompetencje wykraczające poza typowy program studiów. Dlatego właśnie powstali „Kreatorzy Produktu” – projekt, który wpisuje się w charakter działań naszej firmy i daje szansę studentom na realizację ich twórczych koncepcji. Wybierzemy produkty, które trafią do sprzedaży w naszej sieci, będą więc dostępne niemal na każdym rogu, w jednym z ponad 6000 sklepów Żabka. To niewątpliwie dodatkowa nagroda dla uczestników projektu – podkreśla Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.

W tegorocznej edycji wyróżniono trzy koncepcje. Studenci w nowoczesny sposób wykorzystali znane produkty, tworząc ciekawe połączenia smakowe. Nagrodzone zostały dwa zespoły z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz jeden w skład którego weszli studenci z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zadaniem Kreatorów było zaprojektowanie nowych produktów od początku do końca, tj. od koncepcji, wybrania odpowiednich składników i ich połączenia, poprzez dopracowanie technologii przygotowania i przechowywania pod kątem urządzeń dostępnych w każdej Żabce, aż po wymyślenie nazw nowych produktów czy ich formy podania w tym opakowań i ekspozycji w sklepie. Uczestnicy IV edycji projektu zainspirowali się produktami takimi jak: regionalny ser, burak, tortilla czy banan.

Każdy pomysł był zupełnie inny, każdy wyjątkowy i zaskakująco pyszny. Studenci, korzystając ze swoich upodobań i doświadczeń, a także przeprowadzając testy i badania sensoryczne pod okiem ekspertów z Żabki, opracowali produkty, które mogą zainteresować nie tylko studenta czy ucznia, ale również osoby będące w drodze do pracy, szukające przekąski „w biegu”. Autorzy wybranych koncepcji otrzymają wynagrodzenie za prawa autorskie do projektów, a produkty będą stopniowo wprowadzane do sprzedaży.

