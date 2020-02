Zarządca spółek z grupy Piotr i Paweł pozytywnie zaopiniuje złożone propozycje układowe

„Inne propozycje układowe zwiększające poziom spłaty, nawet rozłożone w czasie, Zarządca będzie opiniował negatywnie – ponieważ nie będą możliwe do realizacji i sfinansowania. Potwierdzone to zostało niezależną analizą ekonomiczną prezentującą brak możliwości realizacji układu bez wsparcia zewnętrznego, którego kwota na ten cel została zamrożona i nie jest możliwa do zmiany. Mając to na uwadze zarządca sygnalizuje, że inna treść propozycji układowych, obciążająca spółki w wyższym stopniu – jeśli zostaną złożone przez uprawnione podmioty – zostanie przez niego zaopiniowana negatywnie. Przyjęcie złożonych przez spółki propozycji układowych pozwoli na szybkie zakończenie postępowań sanacyjnych oraz na koncentrację na inwestycjach w rozwój i przygotowaniu przyszłego biznesu z korzyścią dla wszystkich partnerów handlowych” – podkreśla dr Patryk Filipiak, prezes ZFR S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

W trzech spółkach z Grupy Piotr i Paweł sędzia-komisarz zatwierdził spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego. Sędzia wyznaczył także terminy zgromadzenia wierzycieli dla wszystkich trzech spółek na 21 lutego 2020 r. w Poznaniu. Ze względu na wyjątkowo małą liczbę sprzeciwów wierzycieli stało się to o ponad rok szybciej niż w typowych postępowaniach o tej skali.

Spółki te wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych. Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. zakończyła również planowaną reinkorporację wszystkich wytypowanych spółek partnerów detalicznych. Koncentrowano się na odbudowanie zaufania dostawców, co skutkowało wydłużeniem limitów kupieckich na zasadach sprzed otwarcia postępowania. Ponadto Grupa Piotr i Paweł wdrożyła nowy program lojalnościowy „Najwięcej”. Dzięki przeprowadzonej analizie trendów społecznych i preferencji konsumentów, zwiększono częstotliwość ukazywania się gazetki promocyjnej oraz dostosowujemy oferowane produkty do zainteresowania kupujących.

Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami. Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla partnerów i wierzycieli. Spółki z Grupy Piotr i Paweł są zatem w pełni gotowe do ostatniego etapu postępowania, którym będzie głosowanie wierzycieli nad przyjęciem układu.