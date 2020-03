Adam Ringer, Green Caffè Nero: Nie usłyszeliśmy jeszcze niczego o pakiecie osłonowym dla pracowników i przedsiębiorców

View this post on Instagram

Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rąk mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami, których źródłem mogą być osoby mające kontakt z żywnością. Dotyczy to również SARS COV-2 - informuje Główny Inspektorat Sanitarny, który na podstawie zaleceń WHO przygotował rekomendacje dla branży spożywczej 😷😷😷 . #koronawirus #coronavírus #coronavirus #wirus #wirusy #virus #epidemia #pandemia #who #gis #mycierąk #higiena #spozywczy #portalspozywczy #żywność #food