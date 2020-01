Amerykańscy szefowie kuchni serwują menu na zmiany klimatyczne

Jak wynika ze wstępnych danych National Restaurant Association, głównego stowarzyszenia amerykańskiej gastronomii reprezentującego interesy właścicieli 380 tys. restauracji, barów i jadłodajni, Amerykanie w ub. roku wydali na posiłki poza domem rekordowe 863 mld USD, więcej niż na zakup żywności w sklepach.

Zdaniem analityków sektora gastronomicznego tendencja, aby stołować się poza domem bądź zamawiać posiłki na wynos czy z dostawą do domu, jest szczególnie silna wśród najmłodszych pokoleń Amerykanów: millenialsów i pokolenia Z.

Wykorzystując tę tendencję, wielu uwrażliwionych na problemy ekologiczne właścicieli restauracji stara się zwrócić uwagę swoim klientom na zależność między tym, co jest na ich talerzach, a zmianami klimatycznymi.

Najwięcej takich inicjatyw pojawiło się w Kalifornii, która w amerykańskiej federacji tradycyjnie jest laboratorium nowych rozwiązań. Fakt, że uczestnikom ceremonii wręczenia "Złotych Globów" w ubiegłą niedzielę podano po raz pierwszy wyłącznie wegańską kolację, był w Kalifornii zrozumiały. Dodatkowym powodem pojawiania się takich inicjatyw właśnie w Kalifornii są katastrofalne, w powszechnej opinii spowodowane zmianami klimatycznych, pożary lasów w tym stanie w ostatnich latach.

Przykładem zmierzających do powstrzymania zmian klimatycznych inicjatyw restauratorów jest działalność założonej w 2014 r. pozarządowej organizacji Zero Foodprint. Organizacja ta spełnia rolę doradcy i banku informacji dla placówek gastronomicznych, które poprzez zastosowanie odnawialnej energii, rezygnację z opakowań plastikowych, zmniejszenie marnotrawstwa żywności, kompostowanie chcą zmniejszyć produkcję gazów cieplarnianych.

Do tej pory dzięki działalności Zero Foodprint 30 restauracji otrzymało status "klimatycznie neutralnych". W kolejce do tego tytułu jest kolejnych co najmniej 60. Wśród pierwszej trzydziestki obok takich ekskluzywnych restauracji, jak "Atelier Crenn" w San Francisco, znajduje się też waszyngtońska "Bresca", wyróżniona w przewodniku Michelina.