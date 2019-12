Bożonarodzeniowa kolacja: co piąta osoba rezerwuje stolik online

Ponad połowa Polaków (51%) wybiera lokalne restauracje zarządzane przez właścicieli, gdy decydują się na lokalizację pod kątem kolacji podczas okresu świątecznego. Możliwość odwiedzenia strony internetowej lokalu i zarezerwowania stolika online są ważnymi kryteriami przy wyborze restauracji dla wielu klientów: co piąty respondent nie poszedłby do restauracji w okresie świątecznym przy braku możliwości złożenia rezerwacji online. Jest to szczególnie widoczne w grupie respondentów poniżej 34 roku życia.

Obecność online jest istotna przy wyborze restauracji podczas okresu świątecznego. Jedynie około 1/3 restauratorów posiada stronę internetową, co oznacza duże braki w obecności online. Większość właścicieli biznesów (71% w Polsce) jest świadoma tego wymogu. Natomiast w praktyce 1/5 wszystkich ankietowanych polskich restauratorów wciąż jest na etapie rozważania założenia strony. Cyfrowe rozwiązania, do których wiele małych i średnich firm wciąż nie ma dostępu, są do tego niezbędne. Dlatego METRO oferuje restauratorom możliwość założenia darmowej strony internetowej, która gwarantuje więcej rezerwacji i większą widoczność w Internecie. Usługa ta jest dostępna przez platformę DISH, dzięki czemu restauratorzy mają możliwość współpracy networkingowej i efektywnego wykorzystywania digitalowych narzędzi – np. grafików zmian pracowników i fakturowania. – Oferujemy digitalowe rozwiązania i usługi, które wychodzą daleko poza nasz oryginalny model biznesu. Wzmacniają one solidnie konkurencyjność naszych klientów – mówi Olaf Koch, Dyrektor Generalny METRO AG.