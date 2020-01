Legendarna restauracja traci gwiazdkę Michelina

"Ekipa Paula Bocuse'a jest wstrząśnięta po utracie jednej z trzech gwiazdek Michelin" - napisała restauracja w komunikacie prasowym.

O decyzji Michelina poinformowała w piątek agencja AFP, a francuskie media spekulują nad możliwymi powodami. Krytycy kulinarni, tacy jak Perico Legasse, nazwał decyzję "kontrowersyjną", kwestionując przyjęte przez Michelina kryteria i zarzucając przewodnikowi brak transparentności. "Ta restauracja to symbol Francji, to jej dusza" - komentują w piątek szefowie francuskich restauracji.

Znajdująca się w Collonges au Mont D'or niedaleko Lyonu restauracja-muzeum serwuje tradycyjne francuskie potrawy ze świeżych produktów przechodzi obecnie remont i według zapowiedzi ma zostać ponownie otwarta pod koniec stycznia. Należała do legendarnego Bocuse'a, jednego z najważniejszych francuskich szefów kuchni, uznanego przez Amerykański Instytut Kulinarny (Culinary Institute of America) za Kuchmistrza Stulecia. Zmarły w 2018 roku Bocuse, komandor Legii Honorowej, podczas II wojny światowej działał we francuskim ruchu oporu. Po jego śmierci media pisały, że "odszedł bóg kuchni francuskiej".

Pierwsza edycja słynnego przewodnika braci Michelin w czerwonej okładce ukazała się w 1900 roku. Decyzje krytyków kulinarnych Michelin, którzy maksymalnie przyznają trzy gwiazdki, uznawane są na całym świecie. W 2003 roku świat zszokowała informacja o śmierci Bernarda Loiseau, szefa kuchni, który targnął się na własne życie pod wpływem spekulacji, że jego restauracja może utracić gwiazdkę Michelina. W 2016 roku inny szef kuchni Benoit Violier popełnił samobójstwo tuż przed publikacją kolejnej edycji przewodnika, w którym zachował on trzy gwiazdki.