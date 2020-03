Maxipizza notuje 20-50 proc. spadek obrotów

Od 14 marca spółka kontynuuj działalność dozwoloną przez rząd, tzn. sprzedaż w posiłków z dostawą do klienta oraz na wynos.

"Oceniając stan na dzień 16.03.2020 r. procentowy spadek przychodów jest różny w poszczególnych dniach oraz w oddzielnych lokalizacjach i mieści się w przedziale od 20 do 50 proc. Restauracje sieci ( własne i franczyzowe ) podjęły działania mające na celu ograniczenie bieżących kosztów działalności i dostosowanie się do zaistniałej sytuacji celem przetrwania okresu kryzysowego do czasu opanowania epidemii i zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki, restauracji własnych oraz prowadzonych na zasadzie franczyzy" - podała spółka.