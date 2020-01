Meksyk w restauracjach Jeff`s

Restauracje Jeff`s corocznie sięgają po najlepsze smaki Meksyku i przez kilka tygodni proponują gościom potrawy tej kuchni. Do końca stycznia można w nich doświadczyć prawdziwej meksykańskiej fiesty, bo kuchnia tego kraju to nie tylko posiłki, ale również wszystko to, co dzieje się wokół niej i co jej towarzyszy. Meksykańska uczta to radość i uśmiech, zawsze związana jest z zabawą, tańcem i śpiewem.

Restauracje wyglądają tak, jakby przeniosły się do meksykańskiego pueblo. Wystrój, przebrana w meksykańskie stroje obsługa, przygrywający do kolacji prawdziwi meksykański zespół Mariachi, a na talerzach najlepsze, co oferuje kuchnia z kraju Kowboi i Azteków.

- Proponujemy naszym gościom oryginalne i bogate menu, dając możliwość poznania wielu niezwykłych potraw kolorowej, radosnej i pełnej aromatów kuchni meksykańskiej, które nie tylko przyciągają wzrok, ale i skutecznie pobudzają kubki smakowe - Marcin Sołtyk, szef kuchni restauracji Jeff`s.

Na początek warto skosztować zupy pomidorowej z papryką i chrupiącym makaronem z tortilli lub marynowanego łososia z avocado, czerwoną fasolą i tortillą (Salmon Ceviche). Dla fanów burrito szef kuchni przygotował Chimichanga z marynowanego mięsa wieprzowego z czarną fasolą, salsą, guacamole i śmietaną oraz Chicken Burrito, w którego składzie jest kurczak, czarna fasola, ryż, guacamole i kolendra. W menu znajduje się również meksykański deser Natiilla de Nuez z orzechów, wanilii i kakao