Mrożone nowości w portfolio marki MAKRO Chef

W asortymencie MAKRO Polska pojawiły się nowe, mrożone przekąski z kuchni azjatyckiej. Wśród nowości znalazły się młode strąki z ziarnami soi, czyli edamame, które świetnie sprawdzą się jako osobna przystawka albo dodatek do zup czy mięs. Doskonale smakują blanszowane lub gotowane, posypane odrobiną soli. Mrożony produkt strączkowy zostanie szczególnie doceniony przez zwolenników kuchni wegetariańskiej oraz wegańskiej.

Z myślą o amatorach białka pochodzenia zwierzęcego, do oferty wprowadzono grillowane na węglu drzewnym szaszłyki z kurczaka w sosie Yakitori. Nowością są również mrożone kawałki kurczaka w panierce Karaage – japoński sposób przygotowania kurczaka oraz innych potraw, polegający na smażeniu składników na głębokim oleju.

Asortyment sieci hurtowni poszerzył się także o dalekowschodnie morskie przysmaki. W sprzedaży pojawiły się m.in. krewetki pokryte chrupiącą panierką Panko, krewetki białe przyprawione trawą cytrynową i kolendrą oraz krewetki białe zawijane w pasemka ziemniaków.

Linia MAKRO Chef to ponad 700 wysokiej jakości produktów i półproduktów spożywczych, w opakowaniach dostosowanych do potrzeb gastronomii. Powstają we współpracy z ekspertami i szefami kuchni oraz zostają poddane testom i ścisłej kontroli jakościowej tak, by jak najlepiej dopasować je do różnych potrzeb i typów biznesów gastronomicznych.