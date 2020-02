Pizza to nowe polskie danie narodowe, kupuje ją 60 proc. Polaków

Badanie: 65 proc. przedstawicieli generacji Z uważa, że ​​płatności zbliżeniowe to „must have” w sklepie

W niedzielę, 9 lutego przypada Dzień Pizzy, który - jak twierdzi "Rz" - w Polsce powinien być świętowany wyjątkowo hucznie. "Jesteśmy bowiem jedną z największych społeczności wielbicieli pizzy na świecie. O ile kuchnia polska ma wielu zwolenników, o tyle poza domem zdecydowanie preferujemy sięganie po dania z innych państw, a najczęściej - z Włoch" - wskazuje gazeta.

Jak mówi Michał Maksymiec, dyrektor w panelu gospodarstw domowych GfK Polonia, w 2019 roku do domu kupowało ją 6 na 10 gospodarstw domowych, co daje penetrację na poziomie 58 proc. Statystyki te dotyczą pizzy z dostawą do domu oraz pizzy kupowanej w sklepie: zarówno tej mrożonej, jak i chłodzonej. Mrożonym produktem ze sklepu też nie pogardzamy.

Dodano, że przeciętne gospodarstwo domowe kupuje pizzę raz na dwa miesiące.