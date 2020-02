Rekordową liczbę 1,4 mld skrzydełek kurczaka zjedli Amerykanie w weekend Super Bowl

PIE: statystyczny Polak zużywa rocznie ok. 160 kg opakowań - mniej niż w UE

Tegoroczny finał rozgrywek ligi futbolu amerykańskiego Super Bowl śledziło średnio ok. 100 mln widzów - wynika ze statystyk dot. najważniejszego sportowego wydarzenia roku w Stanach Zjednoczonych, na które powołują się analitycy PIE.

Jak podkreślili, jednym z symboli tego sportowo-komercyjnego święta są reklamy emitowane w przerwach finału. "W tym roku firmy płaciły średnio ponad 5,5 mln dol. za półminutową reklamówkę" - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Padł też, jak napisano, kolejny rekord CPM, czyli kosztu dotarcia z reklamą do 1 tys. odbiorców. Wyniósł on blisko 55 dol., podczas gdy w 1967 r. - niespełna 9,5 dol.

W weekend Super Bowl padł też rekord w jedzeniu kurczaka. Jak podali analitycy PIE, powołując się na publikację National Chicken Council (NCC), Amerykanie mieli zjeść 1,4 mld skrzydełek kurczaka. Eksperci zaznaczyli, że "w tygodniu poprzedzającym finał kupują oni więcej jedzenia niż na Święto Dziękczynienia czy Boże Narodzenie".

Z danych opublikowanych przez NCC wynika też, że 65 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy jedzą skrzydełka, deklaruje, że lubią się nimi zajadać podczas oglądania ważnych imprez sportowych, takich jak Super Bowl. Z kolei 51 proc. wskazuje, że skrzydełka powinny być "oficjalną potrawą Super Bowl".

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że finałowy mecz ligi NFL wpływa też na inne gałęzie gospodarki poza spożywczą. "Kilka dni przed i kilka dni po Super Bowl kursy giełdowe firm, które są geograficznie związane z drużynami uczestniczącymi w finale, notują trudno wyjaśniane wzrosty" - napisali.

Wydarzenie jest też przedmiotem głośnych procesów dotyczących praw ochrony konsumenta. "Jeden z mieszkańców New Jersey oskarżył ligę, że model sprzedaży biletów (większość trafia do partnerów biznesowych NFL, niewielka część jest losowana wśród zwykłych kibiców) powoduje absurdalne wzrosty cen" - czytamy. Sam skarżący, jak dodano, zapłacił za dwa bilety 4 tys. dol.

