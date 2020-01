Rok ekologicznych zmian w kawiarniach Etno Cafe

Na początku ubiegłego roku Etno Cafe ogłosiło plan pierwszego w Polsce ekosystemu kawowego. U jego podstaw legł pomysł, by stworzyć obieg zamknięty złożony z trzech filarów firmy - palarni kawy, browaru kawowego produkującego cold brew i sieci kawiarni. Chodziło na przykład o to, żeby odpady pochodzące z wypału kawy zastosować w produktach, które trafią następnie do sprzedaży w kawiarniach.

Jednocześnie marka podjęła szereg proekologicznych kroków. Pierwszym był 15-procentowy rabat dla wszystkich zamawiających kawę we własnych kubkach. Kolejnym - wprowadzenie do wszystkich kawiarni sieci biodegradowalnych opakowań na sałatki i ciasta, wykonanych z wytłoków z trzciny cukrowej oraz rPETu, tworzywa powstałego z przetworzonych plastikowych butelek. Kawowe kołnierze zastąpiono ekologicznymi z papieru Crush tworzonego przy użyciu odpadów z produkcji artykułów ekologicznych. W marcu, jako pierwsza duża sieć kawiarni, Etno Cafe ogłosiło całkowitą rezygnację z plastikowych słomek i zastąpiła je biodegradowalnymi, wykonanymi z PLA, czyli kwasu L-polimlekowego otrzymywanego z surowców odnawialnych, np. mączki kukurydzianej.

Tworzenie ekosystemu kawowego ruszyło na dobre dzięki współpracy z marką kosmetyczną Organique, która opracowała receptury połączenia naturalnych kosmetyków z odpadami powstałymi po wypalaniu i parzeniu kawy. Do sprzedaży trafił zestaw do samodzielnego przygotowania peelingu kawowego do ust i stóp oraz pasty peelingującej do skóry głowy. Zadbano o każdy szczegół, włącznie z opakowaniem spod znaku less waste pozbawionym logotypów. Drugi produkt - glicerynowe mydło - z dodatkiem błony srebrzystej ziarna kawowego (pozostałość procesu palenia kawy) trafi do sprzedaży w najbliższym miesiącu. W najbliższym miesiącu firma planuje wprowadzić też kolejny produkt spod znaku less waste - Cold Brew Coffee na bazie cascary, czyli suszonych owoców kawowca, będących odpadem procesu obróbki ziarna kawowego.

- Elementem spinającym wszystkie te zmiany jest strategia, którą ochrzciliśmy mianem #dladobra. Mamy świadomość, że to dopiero początek drogi do ekosystemu kawowego, ale i tak udało nam się wyznaczyć kierunek zmian dla całej branży. Z radością witamy podobne proekologiczne rozwiązania wprowadzane przez inne duże sieci. Jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, które mają kolosalne znaczenie dla przyszłości kawy, gramy w jednej drużynie - powiedział Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe.