Sfinks chce wyemitować do 6 mln akcji po 1 zł za sztukę bez prawa poboru

W piątek na zamknięciu notowań kurs akcji spółki wyniósł 0,58 zł. Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 31,1 mln akcji.



Emisja akcji ma odbyć się w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia z czerwca 2017 roku.



Zarząd Sfinksa zwrócił się w piątek do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji oraz ustalenie ich ceny na 1 zł - uchwała rady nadzorczej w tym zakresie została podjęta w tym samym dniu.



W komunikacie podano, że w ramach zakończonego przeglądu opcji strategicznych zarząd zlecił zewnętrznemu doradcy przeprowadzenia analizy dostępnych opcji pozyskania finansowania rozwoju spółki od funduszy inwestycyjnych. Raport z analizy wskazuje na zainteresowanie zagranicznych funduszy strategią spółki ze względu m.in. na perspektywy rynkowe branży gastronomicznej w Polsce i skalę działania spółki.



"Większość funduszy potencjalnie zainteresowanych inwestycją jako główną barierę podjęcia decyzji wskazywało jednak obszerny zakres rozwoju objęty strategią spółki. Jednocześnie wyrażano zainteresowanie inwestycją w wybrane projekty prowadzone przez spółkę" - napisano.



"Wnioski z przeglądu opcji strategicznych posłużą zarządowi do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej emitenta, która przedstawiona zostanie do publicznej wiadomości w I kwartale 2020 r." - dodał.



Sfinks informował w grudniu, że rozpoczął negocjacje z firmą zainteresowaną inwestycją w akcje spółki.



"Strategia inwestycyjna tego inwestora zakłada inwestycję na poziomie nie większym niż 9,9 proc. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów, a proponowana kwota zaangażowania w okresie nie krótszym niż 3 lata może wynosić 25 mln zł" - napisano w piątkowym komunikacie. or

więcej informacji: Sfinks RSS ALERT