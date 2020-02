Wegańskie nowości w sieci Papa John’s

Amerykańska sieć Papa John’s poszerza swoją ofertę roślinną. Obecnie można zamówić nie tylko jedną z 5 dostępnych pizz wegetariańskich oraz 2 stricte wegańskich. Do „zielonej” rodziny dołączyły dwie nowości: Pizza Chlebowiec BBQ oraz Wegańskie Rollsy. Podobnie jak do tej pory, także w każdej innej pizzy można zamienić ser mozzarella na specjalny szer wegański. Można też stworzyć własną kompozycję z dostępnych składników.

Papa John’s jest jedną z trzech największych sieć pizzerii na świecie. Pod koniec stycznia ur. marka wprowadziła wegańską pizzę w swoich 350 restauracjach w Wielkiej Brytanii. Do tej pory ofertę wegańską wprowadziły 4 kraje, w których obecny jest Papa John’s: Chile, UK, Holandia i właśnie Polska, przy czym ze względu na duże zainteresowanie żywnością wegańską w Warszawie, to właśnie stolica Polski była drugim miastem, w którym sieć postanowiła poszerzyć ofertę o pizzę dla wegan. Dodatkowo, kilka tygodni temu PJ UK stworzyła specjalne stanowisko Chief Vegan Officer i zatrudniła na nie Clare Every, która prowadzi bardzo popularny kanał Little London Vegan. To pokazuje, że innowacje produktowe, z których sieć słynie na całym świecie, będą w szczególności dotyczyły oferty wegańskiej.

– Z dużym zainteresowaniem patrzymy, jak zmienia się rynek i potrzeby naszych Gości. Kategoria wegańska ma już swoich wiernych fanów, którzy przede wszystkim komplementują jakość naszego wegańskiego szera. Co ciekawe, coraz więcej osób nie będących na regularnej diecie wegańskiej sięga po te opcje. Stąd decyzja, by w ofercie pojawiły się kolejne propozycje – tym razem w wersji nieco bardziej pikantnej, jak pizza z owocem chlebowca, ananasem, oliwkami i płatkami chilli, czy przekąskowej – jak wegańskie rollsy z sosem pomidorowym. Sam owoc chlebowca zyskuje na popularności, został nawet uznany za owoc 2020 roku. Jest naturalnym zamiennikiem mięsa – w smaku przypomina nieco szynkę, stąd idealnie pasuje do pizzy – mówi Joanna Zawada, Dyrektor Marketingu sieci Papa John’s w Polsce.

Pizze wegetariańskie i wegańskie to już niemal 30% sprzedaży kategorii pizzy. Na rynkach zagranicznych oferta stricte wegańska stanowi od 5-12% udziału w sprzedaży całkowitej.

– Widzimy, że ta kategoria zyskuje na znaczeniu i przechodzi w fazę masowego zainteresowania. Z pewnością dalej będziemy prowadzić prace, mające na celu bycie liderem w tej kategorii wśród sieciowych pizzerii, choć równie dużą wagę będziemy przywiązywać do rozwoju innowacyjnych receptur dla tradycyjnych pizz, z których Papa John’s słynie na całym świecie – podsumowuje Grzegorz Ziarek, Dyrektor Zarządzający Papa John’s w Polsce.