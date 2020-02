Ardanowski: Małe ubojnie szansą na zwiększenie dochodów rolników

Jak zauważył szef resortu rolnictwa, w innych krajach Europy takie ubojnie od dawna istnieją. Od teraz polscy rolnicy mogą sprzedawać mięso i ich przetwory z ubitych zwierząt, które sami wytwarzają np. w formie rolniczego handlu detalicznego.

Ardanowski ocenił, że przepisy, które wchodzą w życie są "krokiem milowym". Jak mówił, rolników przez lata skazano na to, że byli tylko producentami surowca m.in. żywca i musieli go sprzedawać przez duże ubojnie i "niewiele im z tego zostawało".

Teraz rolnicy hodujący zwierzęta mogą uruchomić małe ubojnie. Lekarze weterynarii przygotowali specjalne instrukcje. To jest nic skomplikowanego, ubojnia ma być pomieszczeniem z dostępem do bieżącej wody, które można umyć. Są jeszcze potrzebne niewielkie pomieszczenia do przechowania brudnych elementów poubojowych - tłumaczył minister.

Obecnie, jeżeli ktoś przerobiłby rocznie 100 świń, to jego dochód może być wielokrotnie większy niż tego, który hoduje kilkaset tuczników - stwierdził szef resortu rolnictwa.

Dodał, że jednocześnie zapotrzebowanie na ten typ żywności rośnie, ludzie poszukują "domowych" produktów. Wyprodukowanie smacznych wyrobów wymaga umiejętności, ale rolnik sam musi znaleźć odbiorców. I jeżeli będą niedobre, to nikt ich więcej nie kupi.

"Uruchomienie małej ubojni - to powrót do chłopskiej zaradności i przedsiębiorczości, która cechowała poprzednie pokolenia rolników. To jest przede wszystkim pomoc i zachęta dla gospodarstw mniejszych, bo takie działania jak sprzedaż bezpośrednia pozwoli na utrzymanie rodziny" - podkreślił Ardanowski.

We wtorek weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa ws. małych ubojni.

Nowe przepisy pozwalają na zakładanie małych ubojni przy gospodarstwach domowych, co oznacza, że został zniesiony obowiązek pośrednictwa wielkich ubojni. Do tej pory, rolnik chcąc sprzedać mięso musiał skorzystać z pośrednictwa dużych zakładów.