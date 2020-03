ASF dzików: jest dużo gorzej niż przed rokiem

Jak podaje Farmer.pl, od początku roku Główny Inspektorat Weterynarii nie rozpieszcza nas rzetelnymi informacjami na temat aktualnej sytuacji związanej z ASF dzików. Od tego czasu ukazał się zaledwie jeden komunikat mówiący o przypadkach pomoru w pierwszych dwóch tygodniach roku. O sytuacji w kolejnych tygodniach wiemy jedynie tyle, ile opublikowano na interaktywnej mapie znajdującej się na stronie internetowej GIW-u. Korzystając z tych danych warto pokusić się o podsumowanie sytuacji epizootycznej w zakresie ASF dzików w dwóch pierwszych miesiącach.

- Jak wynika z wspomnianej mapy, od początku roku na obszarze Polski potwierdzono 835 przypadków afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. To znacznie więcej niż w dwóch pierwszych miesiącach ubiegłego roku. Wówczas na obszarze Polski potwierdzono niewiele ponad 500 przypadków choroby. Dużej zmianie uległ też zasięg choroby: o ile do końca lutego ubiegłego roku pomór obejmował swoim zasięgiem obszar czterech województw (warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego), to w ostatnich dwóch miesiącach choroba pojawiła się też na Podkarpaciu, Ziemi Lubuskiej i na zachodnim kraju województwa wielkopolskiego. Przyjrzyjmy się zatem sytuacji w poszczególnych regionach. Niestety ze względu na wspomniany wyżej brak precyzyjnych danych na temat sytuacji epizootycznej, poinformować możemy jedynie o przybliżonej liczbie przypadków choroby w danym regionie. Nie mamy żadnych informacji na temat liczby zakażonych dzików, stanu ich zwłok, czy ewentualnej obecności przeciwciał - czytamy w artykule.

