Beyond Meat notuje straty na amerykańskiej giełdzie

Beyond Meat to jedna z najpopularniejszych firm oferujących roślinne zamienniki mięsa. W 2019 r. produkty amerykańskiej firmy zadebiutowały na rynku polskim.

Globalne wyniki finansowe Beyond Meat nie są jednak najlepsze. W ostatnim kwartale 2019 r. spółka zanotowała 452 tys. dolarów strat wobec 7,5 mln dolarów strat rok wcześniej.

Zwiększyły się za to przychody firmy, które w IV kwartale 2019 r. wyniosły 98,5 mln dolarów, co oznacza trzykrotny wzrost rok do roku. W ocenie analityków jest on spowodowany podpisaniem kolejnych umów z sieciami gastronomicznymi.

Inwestorom nie spodobała jednak informacja o stracie na akcję wynoszącej jeden cent. Analitycy spodziewali się jednocentowego zysku. Pod koniec lutego cena akcji Beyond Meat spadła z dnia na dzień z ponad 106 na 85 dolarów. To dużo poniżej rekordowego wyniku z lipca 2019 r., gdy za jedną akcję Beyonda płacono prawie 235 dolarów. W kolejnych miesiącach entuzjazm inwestorów zauważalnie osłabł. W grudniu 2019 r. wszystkie akcje spółki sprzedał m.in. Bill Gates.

Beyond Meat przewiduje, że przychody firmy w 2020 roku sięgną od 490 do 510 mln dolarów Firma przekazała, że zamierza wydać więcej na marketing, badania i rozwój, a także na ekspansję na zagraniczne rynki.

