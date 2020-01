Branża: Nie bójmy się pakowanego mięsa

Witold Choiński radzi, aby przy zakupie mięsa świeżego, np. na stoisku w sklepie pytać sprzedawców o pochodzenie mięsa.

- Sprzedawca powinien to wiedzieć, ponieważ na opakowaniu zbiorczym zawsze znajduje się informacja o pochodzeniu. Dlatego nie bójmy się pytać, a jeśli zdarzy się, że ekspedient nie będzie wiedział to następnym razem się wyedukuje - mówi.

Prezes Związku "Polskie Mięso" wskazał, że branża też chce edukować konsumentów.

- Konsumenci powinni przede wszystkim zwracać uwagę na pochodzenie mięsa. Dziś, dzięki rozwiązaniom z zakresu traceability, wiemy gdzie dane zwierze zostało wychowane, ubite i przetworzone. Wybierajmy więc mięso, którego pochodzenie znamy. Wiemy, że trafia do nas drób z Ukrainy i Brazylii, gdzie drób jest żywiony inaczej niż w Polsce, m.in. z wykorzystaniem mączek mięsno-kostnych, co jest zabronione w UE. Standardy wypracowane w Unii Europejskiej gwarantują pochodzenie polskiego mięsa, a to jest jeden z elementów na który konsumenci coraz mocniej zwracają uwagę - dodał.

Choiński uzupełnił, że konsumenci poszukują także informacji na temat dobrostanu zwierząt.

- Im większy dobrostan, tym lepsza jakość mięsa. Szukajmy więc produktów, które mają certyfikat jakości. Certyfikaty możemy w każdej chwili zweryfikować, zadzwonić do jednej z pięciu instytucji certyfikujących Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szukajmy zatem znanego mięsa wysokojakościowego - dodał.

Prezes "Polskiego Mięsa" przyznał, że branża zmaga się z licznymi wyzwaniami.

- To nie tylko rosnące koszty, ale i konkurencja na rynku europejskim. Żeby się liczyć na tym rynku niezbędne są duże inwestycje. Rynek krajowy jest rozdrobniony, co ma swoje zalety, ale i wady, gdyż musimy mieć firmy, które są w stanie wyprodukować i eksportować duże ilości mięsa o jednakowym standardzie. W kraju jest miejsce zarówno dla zakładów małych, jak i średnich. Mogą one znajdować nisze rynkowe dla siebie na wzór browarów kraftowych, które w ciągu kilku lat zwiększyły swój udział rynkowy z 2 do 30 proc. - zakończył.