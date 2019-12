Brodziak, Goodvalley: Zwiększony odstrzał dzików to konieczność

Wśród 6 celów postawionych do zrealizowania przed Parlamentarnym Zespołem ds. Zwalczania ASF znajduje się m.in. redukcja populacji dzika przy jednoczesnym zachowaniu grodzonych siedlisk, w których miałyby znajdować się zdrowe zwierzęta. 210 tys. dzików – tyle zwierząt ma zostać odstrzelonych przez myśliwych decyzją Ministra Środowiska.

Decyzja MŚ budzi wiele kontrowersji, a środowiska związane z prawami zwierząt kwestionują jej skuteczność. Jednakże zagrożenie jakie powoduje afrykański pomór świń jest ogromne. Skutki tej choroby dotykają nie tylko hodowców trzody chlewnej, ale również cały sektor rolniczy. Wirus wpływa również na bilans handlu zagranicznego, a jego dalsze rozprzestrzenianie się może grozić kolejnym embargiem i stratami sektora szacowanymi na miliardy złotych. Jak zatem skutecznie walczyć z wirusem? Jakie działania należy podejmować, aby branża trzody chlewnej przetrwała?

Wszystkie czynności mające zabezpieczyć trzodę chlewną przed szkodliwym działaniem chorób zewnętrznych nazywamy bioasekuracją. Jest to najskuteczniejsza forma ochrony stada. Jednakże jeszcze w 2017 roku, według raportu Najwyższej Izby Kontroli aż 74% badanych gospodarstw nie posiadało niezbędnych zabezpieczeń.

- Dużo czasu i pieniędzy inwestujemy w podniesienie standardów bioasekuracji. Dla nas lepsza ochrona to przede wszystkim solidne ogrodzenia, wydzielenie na fermach stref brudnej i czystej, dokładne mycie i dezynfekcja pojazdów. To wszystko w pewnym momencie może przypominać fort , ale tak naprawdę służy ochronie stada przed chorobami bo trzeba wyeliminować możliwość kontaktu zdrowego stada z wirusem ASF” – komentuje Alina Menżyńska, Wiceprzewodnicząca Zespołu do Spraw Opracowania Standardów Dobrostanu Zwierząt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednakże trzoda chlewna to również gospodarstwa rodzinne. Z raportu NIK wynika, że to głównie tego rodzaju gospodarstwa mają problem z wdrożeniem bioasekuracji na wystarczającym poziomie. Zespół Parlamentarny ds. Zwalczania ASF proponuje zwiększenie poziomu bioasekuracji poprzez dopłaty na poziomie 150 tys. zł. Jednakże warunkiem jest 90% dotacja ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.