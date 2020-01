Chiny wyprzedzą Brazylię i UE w produkcji drobiu?

Chiny w 2018 roku wyprodukowały 11,7 mln ton mięsa brojlerów kurzych, a przewidywania na kolejne lata wskazują na dalsze gwałtowne przyrosty produkcji: 2019 rok – 13,8 mln ton, 2020 rok– 15,8 mln ton. W roku 2020 globalny ranking kluczowych producentów kurczaków wyglądałby następująco: USA – 20,2 mln ton, Chiny – 15,8 mln ton, Brazylia – 14,0 mln ton, UE – 12,6 mln ton.

Według amerykańskich danych prognostycznych opublikowanych na początku czwartego kwartału 2019 roku, chiński import mięsa kurcząt rzeźnych w 2019 roku zanotuje imponujący wzrost o 83 proc. z poziomu 342 tys. ton w roku 2018 do 625 tys. ton w roku 2019.

W prognozach długoterminowych szacuje się, że w roku 2020 Chiny będą w dalszym ciągu generować wyższy popyt na kurczaki pochodzące z importu. W sumie przywóz do Państwa Środka z pozostałych krajów powinien być o 20 proc. większy porównując r/r i osiągnie wartość 750 tys. ton. Więcej niż Chińczycy mięsa kurcząt rzeźnych importować będzie tylko: Japonia, Meksyk i Unia Europejska.

Konsumpcja mięsa brojlerów kurzych wzrośnie w Chinach w 2020 roku do 16,1 mln ton, co daje Chińczykom drugą pozycję w rankingu największych konsumentów kurczaków na świecie. Liderem pozostają Amerykanie z konsumpcją tego rodzaju mięsa na poziomie 16,9 mln ton w roku 2020. Dla porównania, w dwóch poprzednich latach wielkość spożycia w Państwie Środka wyniosła: 2018 rok – 11,6 mln ton, w 2019 rok – 14,0 mln ton. Co ciekawe, chiński eksport kurczaków odnotuje tylko niewielką korektę, z 447 tys. ton w roku 2018 do 440 tys. ton w roku 2020.