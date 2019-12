Choiński: Spożycie mięsa będzie rosło przede wszystkim w krajach rozwijających się

- Mimo że kraje rozwinięte spożywają dziś dwa razy więcej mięsa niż rozwijające się, to właśnie w tych drugich będzie przede wszystkim wzrastała konsumpcja. Rezerwy są olbrzymie. Tendencje światowe mówią, że co najmniej do 2030 r. spożycie i produkcja mięsa na świecie będzie rosła na poziomie 2-6 proc. - mówił Witold Choiński, prezes Związku "Polskie Mięso" podczas konferencji inaugurującej kampanię informacyjną na temat drobiu i wieprzowiny„Marka Polskie Mięso. Polska Smakuje.”