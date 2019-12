Co dziesiąty dorsz w Bałtyku ma w przewodzie pokarmowym mikroplastik

Co dziesiąty dorsz i co dwudziesty śledź żyjące w Bałtyku mają w przewodzie pokarmowym maleńkie kawałki plastiku. Naukowcy obawiają się, że substancje chemiczne z plastiku dostają się do jedzonego przez ludzi mięsa ryb - pisze "Gazeta Wyborcza".