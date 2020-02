Drób: Chiny poszerzają asortyment importowy z USA

Koronawirus zakłóca dostawy drobiu do Chin

Komunikat o zatwierdzeniu eksportu z USA wydało chińskie Ministerstwo Rolnictwa na swojej stronie internetowej – podała w 17 lutego agencja Reuters. W listopadzie 2019 roku w ramach negocjacji handlowych Waszyngton – Pekin zniesiono tylko zakaz przywozu dla mięsa drobiowego z USA.

W ocenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz kluczowym powodem podjętych przez chińskie władze decyzji jest drobiarski stan wyjątkowy w Chinach, gdyż koronawirus jest przyczyną zmniejszenia produkcji drobiu, wzrostu cen i kłopotów z dostawami drobiu w kraju azjatyckim. Co więcej, od 2018 roku rynek mięsny w Chinach pozostaje pod presją ASF.

- Wydawało się, że Chiny przy wdrożeniu strategicznych działań poradzą sobie w dłuższej perspektywie z uregulowaniem rynku mięsnego. Niestety, pojawiły się kolejne czynniki jak: grypa ptaków i koronawirus, które jeszcze bardziej pogorszyły sytuację i odegrały istotną rolę w zmianie polityki Chin - ocenia Izba.

Nowe ogłoszenie KIPDiP ocenia jako sukces amerykańskich firm drobiarskich o zasięgu globalnym, takich jak Aviagen czy Cobb, zajmujących się sprzedażą materiału hodowlanego.

- Specyfiką chińskiego sektora drobiu jest fakt, ze w Chinach zaporą do szybkiego zwiększania produkcji przez lokalne firmy był i jest problem z dostępnością do bazy genetycznej. Dawniej, przed wprowadzeniem zakazów przywozu z powodu HPAI, wspomagano się w tym obszarze importem z USA i Francji. Amerykański zakaz miał znaczący wpływ na chińskich producentów drobiu, którzy potrzebowali innych źródeł do uzupełnienia deficytu materiału genetycznego (jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych) - informuje Izba.

Przez długi czas chińscy producenci radzili sobie i poza pisklętami z krajowych firm wspierali się przywozem z Nowej Zelandii oraz – co ciekawe - z Polski.

Spekuluje się, że ponowne otwarcie się chińskiego rynku na ptaki hodowlane z USA wcale nie będzie miało aż tak istotnego wpływu na współpracę handlową w tym obszarze. Podstawą tych spekulacji, jest fakt, że gdy Amerykanie zostali zablokowani w 2015 roku, Aviagen czy Cobb zwiększyły produkcję w innych lokalizacjach, takich jak choćby Nowa Zelandia, aby zaspokoić popyt w Chinach. Również wiodące chińskie firmy drobiarskie rozpoczęły własne programy hodowlane w celu redukcji uzależnienia od importu.