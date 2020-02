Drób: Pierwsze kurczaki z USA dotarły do Chin

Wydarzenie to oznacza wielki powrót amerykańskiego mięsa drobiowego na rynek azjatycki, po kilku latach nieobecności, gdy w roku 2015 chiński rząd zakazał przywozu z USA z uwagi na wystąpienie grypy ptaków w tym państwie.

Chiny zniosły ograniczenia dotyczące importu mięsa drobiowego z USA w listopadzie 2019 roku. Kompromis między Waszyngtonem a Pekinem w sprawie drobiu był jednym z obszarów zaawansowanych dyskusji między krajami zmierzającymi w kierunku częściowej umowy handlowej.

- Wydaje się, że Amerykanie konkurencyjne rozgrywki o chińskiego klienta będą toczyć z liderującymi w dostawach do Chin Brazylijczykami, pozostawiając w tyle pozostałych światowych eksporterów. Niemniej, w wyścigu całkiem mocną pozycję powinni utrzymać Tajlandczycy, którzy dynamicznie zwiększają eksport kurczaków do Państwa Środka. Analitycy szacują, że Tajlandia ma w 2020 roku zwiększyć wysyłki kurczaków do Chin aż o 60 proc. do 80 tys. ton - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.