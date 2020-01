Eksperci: Walka z ASF powinna opierać na trzech filarach

Jak podkreślił Tomasz Zdrojewski z organizacji Koalicja niech Żyją!, odstrzał dzików jest tylko jednym z filarów walki z epidemią ASF. Według ekspertów - jak podkreślał - ważniejsza jest bioasekuracja: zarówno gospodarstw hodowlanych jak i polowań odbywających się w ramach odstrzału sanitarnego.

"Przede wszystkim tzw. nadzór bierny, czyli skuteczny program wynajdywania padłych dzików i ich utylizacja" - przekonywał podczas wtorkowego spotkania w Senacie zorganizowanego inicjatywy senator Jadwigi Rotnickiej (KO). Dodał, że obowiązek bioasekuracji gospodarstw w całym kraju został wprowadzony dopiero w 2018 r., po kontroli NIK. Jego zdaniem mamy do czynienia "z zapaścią służby weterynaryjnej i brakiem kilkuset etatów w Inspekcji Weterynaryjnej - szczególnie na wrażliwych terenach występowania epidemii ASF". "Wskutek takiej sytuacji połowa stad świń w Polsce została zlikwidowana" - wskazał.

Zdrojewski zwrócił uwagę, że na tzw. nadzór bierny i program odnajdowania padłych dzików w obecnym budżecie przeznaczono zaledwie 600 tys. zł przy 10 mln zł skierowanych na odstrzał sanitarny dzików, w tym 8 mln zł na odstrzał loch. "Mamy rekomendacje europejskiego biura ds. bezpieczeństwa żywności, które mówią, że intensywny odstrzał dzików, jeżeli jest przeprowadzany zbyt intensywnie, niekontrolowanie, nieracjonalnie, może wręcz sprzyjać rozprzestrzenianiu się epidemii ASF" - przekonywał.

Mecenas Karolina Kuszlewicz wskazała natomiast, że w projekcie specustawy, która ma pomóc w walce z ASF kładzie się nacisk na "wyeliminowanie osób trzecich z lasu i brak patrzenia od strony społecznej na to co robią myśliwi w ramach odstrzałów sanitarnych i polowań, zamiast na to, by wprowadzić właściwy system kontroli wykonywania bioasekuracji". "Specustawa dąży do tego żeby rozmyć jeszcze bardziej granice między tym co jest polowaniem zbiorowym bądź indywidualnym, a odstrzałem sanitarnym" - powiedziała. W ramach zmian, które należy wprowadzić do projektu specustawy, konieczne jest - jej zdaniem - jasne określenie granic odstrzału sanitarnego np. poprzez "wskazanie, że podczas odstrzału sanitarnego nie można polować na inne zwierzęta".

Profesor Zygmunt Pejsak z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR zgodził się ze stwierdzeniem, że "aktywne zbieranie" padłych dzików i ich utylizowanie jest najważniejszym elementem zwalczania pomoru, w sensie likwidacji źródeł wirusa. Jak wskazał, wirus ten jest niezwykle zjadliwy dla zwierząt - w przypadku zarażenia pada 98 proc. dzików. "Jak dzik padnie w lesie, polu, na drodze, to jego tkanki są zanieczyszczone wirusem i są źródłem zakażenia dla innych dzików przez okres 5-6 miesięcy" - mówił.