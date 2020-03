Ekspert: Biedronki z ladą mięsną określane są przez Polaków jako luksusowe

W ocenie Agnieszki Górnickiej, prezes agencji Inquiry, lady mięsne nie są wcale przeżytkiem w handlu, lecz kluczowym elementem oferty produktów świeżych.

- Produkty świeże są esencją handlu spożywczego: idąc do sklepu, najczęściej kupujemy coś na śniadanie, obiad czy kolację - świeże pieczywo, ser, wędliny, owoce i warzywa. Biedronka to dostrzegła już dawno, a jej oferta jest dobrze postrzegana przez Polaków.

Górnicka przyznaje, że w badaniach prowadzonych przez Inquiry, placówki z ladą mięsną są postrzegane przez klientów lepiej niż te, które takiego elementu nie posiadają.

- Konsumenci podkreślają, że lada mięsna stanowi jeden z ważniejszych magnesów zakupowych. Takie Biedronki określane są mianem "de luxe". Pamiętajmy, że placówki Biedronki to wciąż w większości wolno stojące obiekty. To powoduje, że chcąc kupić mięso na obiad, klienci musieli do tej pory po zrobieniu zakupów w Biedronce pójść dodatkowo do sklepu mięsnego - dodaje.

Ekspertka podkreśla, że polscy konsumenci wciąż nie mogą przekonać się do pakowanego mięsa, które postrzegane jest znacznie gorzej niż to z lady.

- Polacy nie rozumieją na czym polega np. pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP) czy inne metody przedłużające trwałość produktów bez dodawania konserwantów. Wyobrażają sobie, że mięso, które znajduje się ladzie jest świeżo przywiezione, choć zostało wyjęte z opakowania zbiorczego w tym samym czasie co produkty, które leżą na półce. Jednocześnie polski konsument przywiązuje dużą wagę do jakości mięs i wędlin i chce wybrać najładniejszy kawałek dla siebie. Mimo trendów wegetariańskich, mięso jest podstawą diety Polaków, w szczególności dań obiadowych - wskazała.

Górnicka ocenia, że modny ostatnio temat plastiku ma na niechęć znikomy wpływ do pakowanego mięsa.

- Zanim upowszechnił się temat plastiku, konsumenci też uważali, że jeżeli kupią z lady, mięso będzie świeższe - dodała.

Prezes Inquiry prognozuje, że Biedronka konsekwentnie będzie powiększać liczbę placówek z ladą mięsną.

- Oczywiście nie w każdej lokalizacji, a jedynie tam, gdzie jest potencjał do takiej sprzedaży - podsumowuje.

